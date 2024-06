Green deal, Unc: “No a rincari in bolletta”

“No ad un aumento delle bollette della luce per finanziare il Green deal” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“E’ incredibile che il Governo Meloni possa anche solo immaginare, dopo aver già stangato gli italiani con il ripristino dell’Iva sul gas e la reintroduzione degli oneri di sistema sia sul gas che sulla luce, ad un ulteriore rincaro a danno delle famiglie” prosegue Dona.

“Da sempre chiediamo che le politiche industriali siano finanziate con la fiscalità generale e non con le bollette tramite gli oneri di sistema, dato che così facendo si finiscono per colpire in modo iniquo le persone più vulnerabili, gli anziani, le famiglie numerose, chi fatica ad arrivare alla fine del mese. A maggior ragione non si può fare in questo momento, con le bollette della luce che, secondo i dati Istat, oggi costa ancora il 39,5% in più rispetto al periodo pre-crisi” conclude Dona.