Winx Club, in arrivo su Rai e Netflix la nuova sensazionale serie animata

Le fate più famose del mondo stanno per tornare. Rainbow lancerà la nuova serie Winx Club su Rai e Netflix nel 2025. Si tratterà di un reboot completamente nuovo, che celebra l’incredibile eredità di Winx Club, saga animata tra le più amate al mondo da fan nuovi e di lunga data, e ora pronta a mostrare un look totalmente inedito in un ritorno alle origini che farà innamorare il pubblico come la prima volta.

“Le Winx stanno tornando più forti che mai e sono orgoglioso di collaborare ancora una volta con Rai, partner che ha creduto in Winx Club fin dagli albori. Sono entusiasta di poter lanciare il nuovo reboot in contemporanea nel mondo, grazie alla collaborazione con Netflix, partner ideale per arrivare al pubblico globale.” ha commentato Iginio Straffi, creatore di Winx Club e presidente Rainbow.

“Il progetto della serie Winx Club fu presentato alla Rai da Iginio Straffi più di vent’anni fa e da allora siamo partner in questa straordinaria avventura” dichiara Luca Milano, Direttore Rai Kids. “È una property che ha avuto un successo sorprendente e che continua ancora oggi a stupire per la presa sul giovane pubblico che si rinnova, per l’attaccamento che i bambini di allora, oggi giovani adulti e spesso genitori, mantengono per le protagoniste della serie, per il valore identitario delle canzoni, e soprattutto per la capacità del concept originario di Straffi di svilupparsi in nuovi percorsi di racconto e nuovi mondi. È per questo che guardiamo con grandi aspettative all’attesissima nuova stagione di Winx Club, un grande evento nella nostra offerta del prossimo anno”.

Le Winx sono pronte a incantare tutti i fan con questa nuovissima serie animata, che li catapulterà nella Dimensione Magica come non si era mai vista prima. Questo ‘ritorno alle origini’ riprenderà la storia originale di Bloom e delle sue inseparabili amiche, fondendo i temi principali della serie con uno stile contemporaneo e sensazionali effetti speciali. Riscopriremo il viaggio di Bloom, una normalissima teenager terrestre che scopre improvvisamente di essere una fata dai poteri straordinari. Ad Alfea, Bloom formerà il Winx Club con le sue nuove amiche, intraprendendo un viaggio fatato senza precedenti nella Dimensione Magica.

Dal suo debutto in Italia nel 2004, la serie creata da Iginio Straffi, prodotta e distribuita da Rainbow, ha collezionato successi e avventure sempre più entusiasmanti, con 8 stagioni animate coprodotte con Rai, 3 film per il cinema e 4 film per la TV, 2 serie animate coprodotte con Netflix, 2 stagioni live action Netflix Original “Fate – The Winx Saga”, tantissimi eventi dal vivo in tutto il mondo. Vanta anche una community di affezionati fan, fedeli alle loro fatine del cuore, che ad oggi ha generato oltre 20 miliardi di visualizzazioni di contenuti di Winx Club su YouTube e più di 35 miliardi di visualizzazioni video su TikTok.