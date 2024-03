E’ di oltre 80 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio dell’attentato avvenuto nei sobborghi di Mosca e rivendicato dall’Isis; Kiev si è detta estranea alla mattanza. Uomini in tenuta mimetica, armati di Kalashnikov, hanno fatto irruzione in una sala da concerti a nord-ovest del centro, aprendo il fuoco sugli spettatori. Gli assalitori, prima di darsi alla fuga, hanno lanciato anche granate o bottiglie incendiarie e poco dopo l’edificio si è trasformato in un rogo.