Il liceo Sainte Thérèse Quimper di Francia a Bracciano

In un clima festoso, ieri 22 marzo, sono stati accolti, al liceo Ignazio Vian di Bracciano, i ragazzi del Liceo Sainte Thérèse di Quimper, Francia.

La ragione dell’incontro è dovuta al gemellaggio che le due scuole hanno fatto nel 2022 sul tema “Fare Ambiente” e quindi i francesi sono ritornati per proseguire insieme il progetto sul cambiamento climatico e la biodiversità.

L’incontro si è tenuto nell’aula Magna dell’Istituto I. Vian alla presenza di alcuni rappresentanti dei ragazzi del Liceo Linguistico, la TV, il giornale L’agone, lo staff delle guardie Zoofile di Bracciano e Anguillara col suo presidente, Andrea Mariani, e l’interprete per la traduzione simultanea.

Era assente giustificata la preside Lucia Lolli, per concomitanti impegni inderogabili.

È stato proiettato un breve filmato, al fine di far conoscere meglio il lavoro e l’importanza delle guardie Zoofile, per la tutela degli animali sul territorio.

Molte sono state le domande che i ragazzi del Liceo Sainte Thérèse di Quimper hanno fatto, che, con l’ausilio dell’interprete, hanno reso il dibattito fluido e interessante.

Dopo aver seguito alcune lezioni con i ragazzi del Liceo Vian gli ospiti sono stati accompagnati dalle Guardie Zoofile di Fare Ambiente presso il bosco di Santo Celso dove con grande entusiasmo si sono cimentati nella pulizia di una parte sottobosco. Gli impatti dei rifiuti nei boschi sono evidenti e minacciano la bellezza e la funzionalità di ecosistemi vitali. Ma non siamo impotenti davanti a questa sfida. Con l’educazione, l’azione collettiva e l’impegno possiamo preservare i nostri boschi per le generazioni future. Ogni piccolo passo conta ed oggi gli splendidi ragazzi francesi hanno dato un prezioso contributo per preservare questi tesori naturali.

L’incontro è stato positivo da ogni punto di vista: didattico, educativo, sociale.

L’agone nuovo, da sempre è vicino al mondo della Scuola perché è consapevole del ruolo che essa ha nella società per la formazione armoniosa dei giovani, perché siano bravi e preparati cittadinidi domani.

Ad maiora ragazzi e sia sempre più proficua la vostra collaborazione!

Franco Marzo

Redattore L’agone