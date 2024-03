Attentato in Russia, almeno 60 morti

Attentato nella sala da concerto Crocus City Hall a Krasnogorsk, una cittadina vicino a Mosca. Almeno quattro persone in mimetica hanno aperto il fuoco. Il bilancio, non ancora definitivo, parla di almeno 60 persone uccise e 145 ferite. L’edificio è stato poi dato alle fiamme. L’Isis avrebbe rivendicato l’attacco. I combattenti dell’Isis “hanno attaccato un grande raduno… alla periferia della capitale russa Mosca”, ha affermato il gruppo in un comunicato pubblicato su Telegram. Ma secondo diversi media russi, la rivendicazione dell’Isis non sarebbe credibile. In molti sostengono che non ve ne sia traccia sui canali ufficiali dell’organizzazione terroristica e che la grafica utilizzata non sia quella attuale.