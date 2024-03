Jany McPherson ospite di Pamela viaggia in latin

La pianista, cantante e compositrice cubana Jany McPherson sarà la protagonista della nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano e iberico condotto da Pamela D’Amico. Appuntamento nella notte tra sabato 23 e domenica 24 marzo, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).

Pamela D’Amico intervista l’artista e musicista che, influenzata dalla grande tradizione dei pianisti cubani Ernesto Lecuona, Bola De Nieve e Chucho Valdés, ha collaborato tra gli altri con l’Orchestra Anacaona, Omara Portuondo, l’orchestra Buena Vista Social Club.

Da molti anni l’artista si è trasferita in Francia dove ha registrato due album: “Tres Almas”, per il quale ha ricevuto una Nomination nel 2013 all’Avana nell’ambito del «Cubadisco Internacional», nella categoria «Migliore Album della canzone contemporanea», premio che le è stato attribuito anche nel 2014 per il suo secondo album «Blues Side Live», registrato dal vivo. Nel 2020, Jany McPherson ha pubblicato l’album di sue composizioni originali “Solo Piano” ed a fine 2023 ha pubblicato il suo ultimo lavoro “A Long Way”, anch’esso contenente 11 composizioni originali registrato in trio al Recall di Pompignan. Entrambi gli album sono stati prodotti da Gianluca di Furia.

Di particolare rilievo è la sua recente collaborazione con l’iconico chitarrista britannico John McLaughlin che l’ha voluta come Special Guest in contesti prestigiosi come il Montreux Jazz Festival, in duo al Teatro Real di Madrid e come cantante e pianista del John McLaughlin Quintet nell’ ultimo tour europeo appena conclusosi.