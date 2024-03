Poste italiane, a Roma per l’ora della terra luci abbassate nella sede centrale

In occasione della giornata dedicata a L’Ora della Terra, in calendario domani sabato 23 marzo, le sedi centrali di Poste Italiane di viale Europa e di viale Asia a Roma sono state scelte fra quelle del territorio nazionale che alle ore 20.30 abbasseranno le luci dell’edificio.

L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse, all’interno del Mese Verde il cui focus quest’anno è “No borders”, proprio per invitare le aziende, le scuole, i comuni e le singole persone a creare alleanze internazionali per invitare anche altri Paesi ad aderire al progetto.

Un gesto simbolico per celebrare la bellezza della natura e l’importanza della sua salvaguardia.

L’impegno per l’ambiente è uno dei pilastri della strategia di sostenibilità di Poste Italiane, impegnata a promuovere e perseguire gli obiettivi tracciati annualmente nel bilancio integrato e a sostenere iniziative concrete.