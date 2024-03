Per consentire da parte di ACEA le operazioni di pulizia straordinaria del sollevamento denominato “Follonica” sito in via Follonica all’altezza del civico 20, e gestire in sicurezza la sosta del mezzo utilizzato, un autospurgo 4 assi, si rende necessaria la chiusura temporanea della strada nella giornata di mercoledì 20/03/2024 tra le ore 10 e le ore 12.