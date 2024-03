Canale Monterano, lezione con la Polizia di Stato

Si è tenuto nel teatro comunale “M. Fiorani” per le classi 5 sezioni A e B scuola primaria e le classi 1 sezione E ed F scuola secondaria, un incontro sulle tematiche del bullismo e cyber-bullismo, promosso dalla Questura di Roma Commissariato Distaccato PS di Ladispoli.

Docente di eccezione, in divisa, il nostro concittadino dott. Gianluca Di Pietrantonio, Vice Commissario, investigatore della Polizia di Stato e psicologo del Commissariato di Ladispoli, già conosciuto dagli studenti di Canale come relatore anche nei precedenti anni scolastici per conto della nostra Amministrazione Comunale.

Le tematiche trattate sono state il bullismo, il cyber-bullismo e l’utilizzo consapevole degli smartphone e dei social da parte dei giovanissimi, cercando di sensibilizzare i ragazzi su quelli che possono essere gli effetti che queste forme di violenza lasciano su chi le subisce e sulle conseguenze a cui vanno in contro chi le commette.Tematica estremamente attuale soprattutto per le nuove generazioni che sono le più esposte a questo tipo di pericoli e per la quale la Polizia di Stato è sempre in prima linea nell’attività di sensibilizzazione.

Nel corso della lezione sono state illustrate le caratteristiche di questi fenomeni anche grazie al racconto di casi reali che i poliziotti si sono trovati a dover affrontare durante il loro lavoro. Il Vice Commissario ha, infine, spiegato come riconoscere tutti questi fenomeni e come correre ai ripari, sottolineando l’importanza del confronto con gli adulti e con le istituzioni. Numerosi sono stati gli interventi che i giovani ascoltatori hanno poi rivolto creando momenti di confronto e di riflessione assolutamente preziosi.

Presente per l’Amministrazione Comunale, l’Assessore alla Scuola, Formazione e Diritto allo Studio, Valeria Pasquali che ha ringraziato la Polizia di Stato nella persona del dott. Di Pietrantonio per l’importante opera di sensibilizzazione che stanno effettuando sul territorio e la Dirigente Scolastica e le insegnanti che da molti anni accolgono con entusiasmo la trattazione delle tematiche sociali e di legalità nella scuola.