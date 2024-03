Una frana di circa 250 metri sta spaccando in due l’Italia ferroviaria: lo smottamento verificatosi tra Ariano Irpino e Montecalvo, in provincia di Avellino, ha provocato lo stop alla circolazione dei treni tra Foggia e Benevento. La tratta collega il versante tirrenico e quello adriatico all’altezza del confine tra Campania e Puglia e resterà chiusa per un mese. Solo venerdì 15 marzo sono stati 24 i treni Frecciarossa che hanno subito variazioni nel percorso o cancellazioni dell’intera tratta.