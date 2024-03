Palazzo Valentini, presentato il progetto “Talmud”

Presentato a Palazzo Valentini, sede istituzionale della Città metropolitana di Roma, il Progetto “Talmud e biblioteche nel territorio metropolitano di Roma, tra la Città metropolitana di Roma, Il “Progetto Talmud” e la Prefettura di Roma.

Sono intervenuti Il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il presidente del Progetto Talmud, Rav. Riccardo Di Segni e la Direttrice del Progetto Talmud, Clelia Piperno.

Un progetto sviluppato con l’obiettivo di valorizzare e implementare le biblioteche di Roma e provincia, con la donazione della collana della traduzione in italiano del Talmud Babilonese e tutte le iniziative ad essa connesse, servirà a favorire la fruizione di un testo sacro, la conoscenza dello stesso e a comprendere come attualizzare i valori che porta con sé. In questo modo ogni cittadino può scoprire gli insegnamenti di un’opera che ha caratterizzato l’ebraismo e la storia europea e non solo.

“Un grande senso rituale accompagna questo progetto, che abbiamo costruito con la collaborazione del “Progetto di traduzione in italiano del Talmud Babilonese” e la Prefettura di Roma. Iniziamo un percorso importante per sviluppare un dialogo che interagisca con le Comunità locali e i cittadini – ha dichiarato il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna. Per questo saremo lieti di coinvolgere le biblioteche del territorio provinciale in questo viaggio di confronto e studio del Talmud”.

“Abbiamo fortemente cercato e voluto questa collaborazione tra le Istituzioni per portare avanti il nostro processo di conoscenza della storia attraverso gli scritti del Talmud. Parole che hanno rappresentato la linfa che ha tenuto in vita il popolo ebraico in questi secoli. L’impegno che ha portato recentemente allo sviluppo del Progetto Talmud credo sia assolutamente in linea con questi valori – ha sottolineato Rav Riccardo Di Segni – il passato che ci aiuta a comprendere gli eventi del presente. Il luogo dove sicuramente potremmo trovare un libro è una biblioteca, quale luogo più adatto per far conoscere a fondo una storia che è di tutti”.

“Oggi abbiamo presentato un progetto ambizioso che porterà il Talmud in tutto il territorio della Città Metropolitana di Roma. Lo facciamo con degli obiettivi molto chiari: dare valore ad uno dei testi sacri più importanti della nostra storia, attualizzare i valori che porta con sé e avvicinare le persone alle informazioni attraverso il Progetto di Traduzione del Talmud Babilonese. Favorire dunque un incontro nelle biblioteche che possa avere una “attrattiva” per le giovani generazioni, che hanno dimestichezza con il mondo della interconnessione e che si avvicinano alla cultura ebraica. Un’attività che sicuramente è nostra intenzione replicare nelle biblioteche di tutta Italia, non ci fermiamo”, ha concluso la Direttrice Progetto Talmud, Clelia Piperno.