Tesori naturali del Parco, ecco il bando per un 2024 all’insegna del turismo sostenibile

L’ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano ha pubblicato l’avviso pubblico per le candidature: fino al 27 marzo si può presentare domanda per promuovere eventi alla scoperta di storia, archeologia, tradizione, cultura, enogastronomia e biodiversità del territorio protetto.

Tesori naturali, tornano gli eventi itineranti alla scoperta del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano. Per il settimo anno consecutivo, l’ente di gestione dell’area protetta promuove il programma della Regione Lazio nell’ambito del progetto regionale Giorni Verdi – Vivi i Parchi del Lazio. Il bando è stato approvato con determina e pubblicato con avviso pubblico: fino al 27 Marzo 2024 c’è la possibilità di candidarsi ad accompagnare comunità locale, turisti e visitatori alla scoperta di storia, archeologia, tradizione, cultura, enogastronomia e biodiversità dell’area protetta lacustre. Le proposte potranno provenire da operatori locali per la realizzazione di attività finalizzate alla conoscenza e alla promozione del territorio protetto e saranno raccolte in un catalogo dal titolo Tesori Naturali. Le attività inserite nel catalogo diverranno uno strumento per far conoscere a turisti e visitatori il territorio del Parco e le zone limitrofe, scoprendone la natura, i paesaggi, gli aspetti storico-culturali, enogastronomici, archeologici, nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali. Ecco i soggetti che possono presentare domanda:

le imprese; le associazioni, legalmente costituite entro la scadenza del presente Avviso le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); i consorzi stabili; i raggruppamenti temporanei; i Comuni; le Università Agrarie; le Pro Loco. le Guide riconosciute secondo la normativa vigente.

La domande di partecipazione possono essere presentate inviandole all’indirizzo di posta elettronica tesorinaturaliparco@gmail.com (gli uffici dell’ente Parco risponderanno con conferma di avvenuta ricezione) oppure tramite PEC parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it

Il testo completo dell’Avviso pubblico con le relative schede allegate sono disponibili e scaricabili dal sito istituzionale dell’ente (www.parcobracciano.it) nella sezione Menù/Ente – Gestore/Avvisi e bandi.

https://www.parcobracciano.it/vivere-il-parco/news/avviso-pubblico-tesori-naturali-2024/?fbclid=IwAR1p1m5AwqWv3-hmQLMDpwLRxETJr-0LKkzdHnXpwLl8r0MmxnohmwLSjOY