Agcom: “X” sanzionata per pubblicità gioco d’azzardo

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sanzionato Twitter proprietaria della piattaforma di condivisione di video “X”, per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 9 del cd. decreto dignità.

“Bene, ottima notizia. Il problema, però, è che il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo è violato sistematicamente e urge un giro di vite in materia che punisca severamente la pubblicità anche indiretta e le sponsorizzazioni. Basti pensare alla recente sponsorizzazione dell’Inter” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Dalla pubblicità dei dispositivi per riscaldare il tabacco a quella del gioco d’azzardo i tentativi di aggirare le norme si sprecano e le condanne si contano, purtroppo, sulle dita di una mano. Bisogna alzare l’asticella a protezione della salute dei consumatori, per contrastare il grave fenomeno dell’azzardopatia e per questo chiediamo un intervento del ministro della Salute” conclude Dona.