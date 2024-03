D’Amato: “Serve un vero e proprio piano industriale dell’Italia centrale”

“Serve un vero e proprio piano industriale dell’Italia centrale, un’area strategica che però ancora non ha recuperato i livelli produttivi prima della pandemia. Questa area del nostro Paese è leader in numerosi settori, dal farmaceutico al digitale, dall’ aerospazio alla blue economy ma non ha un piano di sviluppo integrato per migliorare le performance e le efficienze. Serve un vero e proprio piano industria 5.0 per rilanciare questa area strategica nel cuore del mediterraneo, concordo con la relazione del Presidente di Unindustria Angelo Camilli, il Lazio deve mirare ad un ambizioso riposizionamento in Europa proprio grazie al sostanziale raddoppio delle risorse comunitarie, un’occasione irripetibile che non può essere persa”. Lo ha dichiarato a margine dell’Assemblea Generale di Unindustria il responsabile Welfare di Azione e Consigliere regionale del Lazio, Alessio D’Amato.