Su Rai Yoyo e RaiPlay c’è “Quando batte il cuore”

Indagare le emozioni, nelle loro diverse manifestazioni, con le loro caratteristiche e i differenti effetti che hanno sul corpo e sulla mente. E’ quanto si propone “Quando batte il cuore”, il nuovo programma di Rai Kids, in onda da lunedì 4 marzo, dal lunedì al venerdì, alle ore 16.05, su Rai Yoyo e RaiPlay (con i primi sei episodi disponibili in boxset).

Si tratta di un programma pensato per i bambini tra i 3 e i 6 anni e dedicato all’educazione emozionale. A far “battere il cuore”, sempre in maniera differente, sono le emozioni. Riuscire a riconoscere le diverse emozioni può aiutare sia le bambine e i bambini a comprenderle ed esprimerle, sia i genitori e gli educatori ad accompagnare nel modo migliore i processi emotivi dei più piccoli, fornendo loro un’adeguata risposta emozionale.

Il programma si è avvalso della collaborazione di due grandi esperti in materia, psicoterapeuti e autori di chiara fama specializzati in età evolutiva: Barbara Tamborini, che ha contribuito alla stesura dei testi e Alberto Pellai, che ha scritto le parole delle canzoni originali musicate dal maestro Paolo D’Errico (edite da Rai Com e disponibili sulle principali piattaforme a partire dal 4 marzo). La struttura del programma, che si ripete in maniera semplice e comprensibile, è costituita da un mix di grafica, animazione e personaggi reali, interpretati da due giovani conduttori, Luca e Roberta, che riescono a stabilire un rapporto empatico e immediato con il pubblico di riferimento. Di volta in volta i conduttori si alternano per raccontare un’emozione diversa, cercando di spiegare come loro abbiano vissuto e risolto una certa situazione emotiva tramite il racconto di un ricordo. Ogni storia è vissuta attraverso un dialogo con il relativo “personaggio emozione”, animato in grafica con un’innovativa tecnica di motion capture: una telecamera, collegata a un computer posizionato in una stanza isolata, cattura in diretta i movimenti facciali di un attore che interagisce in tempo reale con il conduttore che sta interpretando la scena su blue screen; ciò consente di ottenere un’animazione particolarmente realistica. L’emozione animata aiuta i protagonisti a comprendere le sfumature legate a essa, associandole alle reazioni corporee e a un particolare ricordo vissuto da bambini, in modo da essere maggiormente riconoscibile agli occhi dei più piccoli. In ultimo sono i conduttori stessi a far comprendere come si possa affrontare ogni situazione nel modo migliore, fornendo anche le eventuali skills, le competenze utili ad ottenere un determinato risultato di comprensione e adattamento. Tutto si conclude con una canzone a tema scritta con estrema attenzione, cantata e ballata dagli stessi protagonisti del programma. Così, personaggi come “Paura”, “Rabbia”, “Ansia”, “Responsabilità”, ma anche “Amore”, “Gioia” e “Solidarietà”, presentandosi agli spettatori, diventeranno grandi amici e alleati del cuore di bambini e adulti. “Quando batte il cuore” è una produzione di Rai Kids, scritto da Giorgia De Cristofaro e Barbara Tamborini. Canzoni di Alberto Pellai e Paolo D’Errico. La regia è di Marta Manassero.