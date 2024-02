Istat, sale la fiducia dei consumatori

Secondo i dati Istat resi noti oggi, a febbraio sale la fiducia dei consumatori da 96,4 a 97..

“Bene, prosegue, del tutto inaspettato, l’andamento positivo della fiducia” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il dato sulla fiducia dei consumatori.

“Nonostante i rincari delle bollette del gas, dovuti al ripristino dell’Iva deciso dal Governo, la fiducia nel suo complesso per il momento non scende, anche se i suoi effetti negativi si vedono, come avevamo previsto, nei dati del giudizio e delle attese sulla situazione economica della famiglia che, a differenza del giudizio sul bilancio familiare, calano, rispettivamente, da -31,9 a -32,2 e da -13,2 a -16,6. La fiducia, comunque, è distante, 0,5 punti percentuali in meno, dal picco dello scorso anno, quando a giugno si era arrivati a 97,5” conclude Dona.