Premio Antenna d’Oro a Roberto Sergio, ad della Rai

A Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, il Premio Antenna d’Oro per la tv nell’ambito di un evento speciale dedicato ai 70 anni della Rai. Il riconoscimento a un manager di talento, da sempre impegnato nel mondo della comunicazione, è stato consegnato dal coordinatore dell’ incontro Fabrizio Pacifici e dal segretario dell’Assemblea Capitolina Fabrizio Santori nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. “Abbiamo voluto sottolineare con questo premio un’occasione unica, come può esserlo solo la festa per i 70 anni della televisione italiana. Festeggiamo ribadendo l’attenzione delle istituzioni verso un prodotto di qualità, realizzato con elevati mezzi tecnologici e di centrale importanza, ieri come oggi e nel futuro, per la crescita sociale, culturale e economica dell’intero Paese”, hanno dichiarato Pacifici e Santori, organizzatori del Premio.