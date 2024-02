“Le voci del vulcano. Paesaggio e confine letterario” è un progetto di Fernanda Pessolano/Ti con Zero interdisciplinare che intende favorire il dialogo tra scienziati e cittadini, intersecando i linguaggi della scienza con quelli della letteratura e della conoscenza del territorio. La manifestazione si svolge dal 2 al 4 marzo con incontri, laboratori, esperimenti ed escursioni, narrazioni plurali, nel territorio dei Monti Ceriti / Sabatini che ha la natura nella sua geografia storica: comprende una parte del sistema vulcanico dei Monti Sabatini e attraversa parchi naturali, aree archeologiche, monumenti naturali e zone agricole. Ed è sul tema dei vulcani che, l’associazione Ti con Zero ideatrice del Cammino dei Vulcani (guida Ediciclo maggio 2024), ha proposto all’interno della programmazione una giornata dedicata alla cultura scientifica in collaborazione con il Museo civico di Bracciano e con il patrocinio del Comune di Bracciano.

Vulcanica, giornata della cultura scientifica

3 marzo dalle 10 alle 17 – Chiostro Museo Bracciano

La scienza è osservazione, studio, ragionamento. La scienza è anche geografia e storia. La scienza è sempre conoscenza. Ma come parlare, spiegare, comunicare la scienza? Come farla scendere dalla cattedra e accomodare fra i banchi? Come facilitarla, semplificarla, divulgarla? Con esempi, dimostrazioni, esperimenti. E nessuno può farlo meglio dei ricercatori, quelli che abitano nella scienza e la respirano tutti i giorni.

“Vulcanica” è la possibilità di trasformare i ricercatori in narratori e cantori, i naturalisti in interpreti o traduttori, i laboratori in biblioteche o salotti, le leggi della natura in regole di vita e comportamento. Una giornata, che è innanzitutto una festa, la festa della scienza e dei musei. Nel Museo civico di Bracciano, che accoglie, ospita, partecipa e promuove la giornata, inserita nella programmazione di “Le voci del vulcano. Confini e paesaggi letterari, dal 2 al 4 marzo 2024”, il direttore Cecilia Sodano insieme ai direttori dei musei naturalistici accoglieranno i visitatori e le famiglie.

Partecipano all’evento quattro musei del Sistema museale RESINA, con tavoli interattivi, materiale informativo e laboratori centrati sui Discovery Kit. Un modo nuovo e divertente per parlare di scienza e natura nello splendido contesto del Chiostro degli Agostiniani, a partire da fossili e rocce vulcaniche, foglie, modelli di fiori, scatole di insetti, schede osservative e molto altro. Un’occasione unica per esplorare le diverse forme di energia attraverso materiali scientifici, esperimenti ed exhibit hands on. Si incontreranno a Bracciano, provenienti dalle diverse province del Lazio: il Museo Archeologico Naturalistico “A. Klitche De La Grange” di Allumiere (RM), interprete della storia geologica, degli ecosistemi e delle testimonianze di antiche comunità che hanno abitato i Monti della Tolfa e diretto da Lucina Giacopini; il Museo dell’Energia di Ripi (FR), coordinato dalla Cooperativa Mille e una notte, centro interattivo che prende spunto dagli storici pozzi petroliferi per arrivare a esplorare le diverse forme di energia rinnovabile; il Museo del Fiume di Nazzano (RM), interprete della storia geologica, naturalistica e ambientale del Tevere e diretto da Umberto Pessolano; e il Museo del Fiore di Acquapendente (VT), diretto da Gianluca Forti, dedicato al mondo dei fiori e alle mille relazioni che le piante intrecciano con il resto del mondo vivente, di cui noi facciamo parte.

RESINA è la rete dei musei scientifico-naturalistici del Lazio. Comprende 12 musei collocati in borghi storici e in aree di pregio naturalistico, dedicati a interpretare i paesaggi e gli ambienti più significativi della Regione.

L’iniziativa si colloca nel quadro del progetto di Terza Missione Sapienza “Paesaggi di confine” – Università La Sapienza – Dipartimento di Storia Antropologia Religione Arte Spettacolo.

Tutte le iniziative sono gratuite

Prenotazione e info Ti con Zero 3498728813 bibliotecadellabicicletta@gmail.com

Fb e Instagram Il viandante sulle mappe e Il cammino dei Vulcani

Programma

VULCANICA –Scienza e territorio

Domenica 3 marzo –Bracciano

dalle 10 alle 17 – Tavoli interattivi, esperimenti e laboratori

Una giornata dedicata alla scienza e ai vulcani con tavoli interattivi, materiale didattico e divulgativo scientifico: scatole naturalistiche, giochi e piccoli esperimenti.

A cura di quattro musei naturalistici della Regione Lazio, che appartengono alla rete RESINA – Museo del Fiore di Acquapendente, Museo del Fiume di Nazzano, Museo dell’Energia di Ripi- in collaborazione con la Coop Mille e una Notte, Museo Archeologico Naturalistico Minerario “A. Klitsche De la Grange” di Allumiere.

ore 11.30 – Visita guidata per bambini (dai 6 anni)

Tutta un’altra storia

A cura della Coop le Macchine Celibi

Un museo da scoprire.

ore 16 – Laboratorio per bambini – Età 8-11 anni

Conducono Fernanda Pessolano e Lavinia Cecconi

Un laboratorio artistico per costruire mappe e itinerari.

Luogo: Museo civico, via Umberto I, n.5