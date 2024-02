Rifiuti inquinanti in strada, la denuncia dell’Italia dei Diritti

Va avanti senza soste l’opera dei consiglieri ombra per la Città Metropolitana di Roma Capitale del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro. L’attenzione dell’IdD si sposta ad Ardea dove il Consigliere ombra Tony Gallo già consigliere comunale in quel di Castel san Pietro Romano, segnala cumuli di immondizia abbandonati in strada:” In via Campo di Carne nei pressi di una scuola comunale, esiste una vera e propria discarica a cielo aperto. Quello che più mi ha colpito è che questo cumulo di immondizie si trova proprio nell’area riservata al parcheggio per i disabili. Spostandomi su via dei Nespoli, altra discarica a cielo aperto con pneumatici a altri rifiuti inquinanti; tutto questo, ripeto, si trova nei pressi di scuole frequentate da bambini. a mio avviso – conclude Tony Gallo – un Sindaco che non riesce a tenere in maniera decorosa il territorio che amministra, dovrebbe dimettersi”. Carlo Spinelli Segretario Provinciale roma e responsabile nazionale per la Politica Interna dell’Italia dei Diritti commenta la segnalazione di Tony Gallo:” Ardea è un comune che negli anni si è dimostrato molto difficile da amministrare, il territorio che ricopre è molto vasto, a volte sono emersi interessi che esulano dalla politica e spesso i sindaci non sono arrivati a concludere il quinquennio. Il sindaco in carica è Maurizio Cremonini eletto nella primavera del 2022 e a lui ci rivolgiamo affinché dia delle risposte concrete durante la sua carica istituzionale. Iniziamo da quanto segnalato dal bravo Tony Gallo responsabile per Pomezia e consigliere ombra per la Città Metropolitana di Roma Capitale del nostro movimento. Vedere dei cumuli di rifiuti abbandonati in strada – prosegue Spinelli – è già di per se stesso indecoroso, se questi poi si trovano nei pressi di alcune scuole frequentate anche da bambini piccoli è ancora più indegno di un paese civile. Il rischio di inquinamento è alto se pensiamo agli pneumatici, soprattutto se a qualche mente bacata venisse in mente di darli alle fiamme, inoltre da un pessimo insegnamento di educazione civica. Vorremmo quindi che al più presto il Sindaco di Ardea si adoperi per far bonificare le aree interessate dai rifiuti sia quelli ricadenti sul territorio di propria competenza, e sia quelli la cui competenza, e mi riferisco a via Campo di Carne, ricade sulla Città Metropolitana guidata dal sindaco capitolino Roberto Gualtieri. Vigileremo e aggiorneremo – conclude Spinelli – sulla situazione sperando venga risolta il prima possibile”.