Istat, giù le partecipate pubbliche

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, nel 2021 le unità economiche partecipate dal settore pubblico sono 7.808, il 2% in meno rispetto al 2020.

“Al di là di questo calo modesto, si rileva un ribasso più significativo e apprezzabile per quanto riguarda le partecipate pubbliche non attive che hanno presentato il bilancio ma hanno zero addetti, anche se il dato resta inquietante, essendo ancora 187 su 7808, il 2,4% (erano 495 su 7969, il 6,2%, nel 2020)” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Mentre resta vergognoso che nei settori dell’industria e dei servizi siano ben 1.525 su 5697, ossia il 26,8%, le imprese partecipate che, pur essendo attive, hanno zero addetti: 983 su 3751 nei servizi, pari al 24,1% e 622 su 1946 nell’industria, ossia il 32%” prosegue Dona.

“Ci si interroga: avendo zero addetti, cosa facciano” conclude Dona.