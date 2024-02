S-fidiamoci, una nuova serie ricca di amicizia, ironia e un pizzico di romanticismo

I veri amici si vedono nel momento… della sfida! Forse il proverbio non era proprio così, ma è quello che succede in S-Fidiamoci!, la nuova serie prodotta da Rai Kids e Movimenti Production, disponibile da in boxset da lunedì 19 febbraio su RaiPlay e in onda da martedì 20 febbraio, tutti i giorni, alle ore 20, su Rai Gulp.

La serie, diretta da Matteo Gentiloni, vede nel cast attori giovanissimi come Ludovica Porreca, Lorenzo Dellapasqua, Andrea Lintozzi, Melissa Zijno, Letizia Arnò, Alessandro Lucarini, Elena Miccichè, Isnaba Na Montche, Sara Sartini, Evita Ciri, Carolina Leporatti, Daniele Coscarella e Simone Gallocon la partecipazione di Luisa De Santis (Nonna Carmen).

Aria e Tommaso sono due adolescenti: migliori amici da bambini, si ritrovano oggi insieme dopo anni passati lontani, mentre le rispettive famiglie sono a un punto di svolta. Circondati dai loro amici un po’ sui generis, i due ragazzi frequentano lo stesso liceo, dove si riscoprono cambiati ma anche più simili che mai, perché entrambi hanno una grande paura del giudizio degli altri e non riescono a rapportarsi coi loro coetanei in modo davvero sincero.

Aria, insicura del proprio aspetto, si difende con battute taglienti senza risparmiare nessuno. Tommaso invece, goffo di natura, preferisce indossare la maschera del buffone, per non mostrare al mondo il suo problema di gestione dell’ansia.

Ad aiutarli sarà la riscoperta del loro passatempo di quando erano bambini, trasformato in una piccola competizione in cui bisogna mettersi davvero in gioco: sfide come “Restare senza Internet per 24 ore”, “Non mentire per un giorno” o “Baciare qualcuno entro la mezzanotte” li aiuteranno a uscire dalla loro comfort zone, a conoscere sé stessi, a superare le proprie insicurezze, a fare nuove amicizie e forse … innamorarsi. Amicizia, ironia e un pizzico di romanticismo sono gli ingredienti della nuova serie comedy S-Fidiamoci.

“Leggendo per la prima volta le sceneggiature di S-Fidiamoci ho pensato “due adolescenti riscoprono il loro gioco preferito delle elementari e passano le giornate a sfidarsi?”, ha detto il regista Matteo Gentiloni, “Saranno due sfigatoni…” Invece, mi sono trovato davanti a dei personaggi incredibili, simpatici, carismatici, che mi hanno fatto appassionare alla serie fin da subito. Voglio bene ad Aria per le sue insicurezze e per il disagio immotivato che ha con il suo corpo. La ammiro per il cinismo e le sue battute taglienti. La goffaggine di Tommy mi fa sorridere, trovo teneri i suoi tentativi di farsi prendere sul serio e condivido con lui le stesse ansie e paure. Sono due personaggi universali, con i quali è impossibile non identificarsi, ma lo stesso vale per tutti gli altri”.

S-Fidiamoci è una co-produzione Movimenti Production e Rai Kids. Girata a Roma, è basata su un soggetto di Alessandra Colombo, Nicola Conversa ed Erica Gallesi, che hanno scritto la sceneggiatura con Mario Bellina, Paolo Bontempo, Andrea Fazzini ed Eleonora Fornasari. La regia è di Matteo Gentiloni.