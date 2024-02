Italia dei Diritti, Floriana Ventura nominata responsabile per il Municipio Roma XI

Un nuovo punto di riferimento per i cittadini del Municipio Roma XI come ci annuncia il Segretario Provinciale romano IdD Carlo Spinelli: Accogliamo all’interno dell’Italia dei Diritti Floriana Ventura persona molto attiva soprattutto nella salvaguardia dell’ambiente alla quale ho dato l’incarico, con il benestare del Presidente del movimento Antonello De Pierro, di responsabile dell’XI Municipio di Roma Capitale. A Floriana, che saprà dare un valido contributo per la nostra causa – conclude Spinelli – auguro buon lavoro”.