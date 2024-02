Oriolo, il progetto della segnaletica interattiva

Riceviamo e pubblichiamo – È in arrivo nel nostro paese una innovativa segnaletica interattiva che vuole raccontare in un modo nuovo e interessante il nostro borgo, con particolare attenzione a Villa Altieri, cuore verde della nostra comunità.

Un progetto, finanziato dalla Regione all’interno dell’avviso pubblico “Un Paese Ci Vuole 2021” per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio, che porterà all’installazione di alcuni prodotti innovativi creati e ideati da Skylab Studios insieme all’Amministrazione comunale, con lo scopo di rivoluzionare l’esperienza turistica dei nostri visitatori e migliorarne l’accessibilità.

Il progetto prevede la creazione di un coinvolgente percorso di Segnaletica Turistica Interattiva con Qr Code comprendente 18 punti di interesse, situati tra Villa Altieri, immaginata come punto di partenza del percorso stesso grazie al suo essere un punto di incontro tra cultura e natura (di particolare valore all’interno del Parco sono le esposizioni arboree ad alto fusto secolari quali lecci, tassi e cerri). Dalla Villa il visitatore sarà indirizzato all’interno del centro storico di Oriolo Romano con un percorso che ha voluto dare voce alla pubblicazione “Oriolo Romano lungo la via Clodia”, una guida edita da Davide Ghaleb Editore, a cura di Roberta Ferrini, che è risultato di un attento lavoro eseguito da professionisti e studiosi di Oriolo Romano. Quest’ultimo è un elemento importante per la nostra Amministrazione, perché rappresenta quella coralità di iniziative e partecipazione a cui crediamo fortemente e che riteniamo essere uno degli aspetti più belli della nostra comunità.

All’interno della Villa sarà dato ampio respiro alla fascia d’età dei bambini. Proprio a loro, infatti, sarà dedicato uno speciale percorso in realtà aumentata con il racconto di 5 luoghi da parte di una mascotte d’eccezione: il Pellicano Gaspare, che deve il suo nome al primo principe Altieri, omaggio alla Famiglia che è stata un pezzo di storia importante per il nostro borgo, insieme ai Santacroce.

La segnaletica interattiva sarà in grado di fornire informazioni 24 ore su 24, spiegare la storia e le curiosità dei 18 punti di interesse del borgo in lingua italiana e in lingua inglese; inquadrando tramite la fotocamera del proprio smartphone il Qr Code presente su ciascun pannello si potrà accedere, infatti, a una serie di servizi pensati appositamente per i visitatori di Oriolo Romano.

Fra questi, avranno particolare importanza quelli dedicati ai turisti affetti da disabilità: saranno disponibili infatti Videoguide in Lingua Italiana dei Segni (LIS) per sordi, audioguide multilingua per ipo e non vedenti e anche alcuni virtual tour, che permetteranno al turista di entrare virtualmente all’interno di alcuni luoghi non sempre aperti al pubblico.

ìUn progetto importante per il nostro piccolo paese, una scelta necessaria per abbattere le barriere tra cultura, turismo, commercio e artigianato, aprendo le porte al grande pubblico, con l’auspicio che in futuro i visitatori del nostro borgo aumenteranno sempre di più e troveranno sempre più servizi ad accoglierli.

Specifiche sulla segnaletica

La segnaletica sarà allestita in 18 punti, 5 de quali saranno posizionati all’interno di Villa Altieri da dove inizia il percorso per andare alla scoperta del paese. Essendo questo uno dei luoghi più gettonati per l’aggregazione, abbiamo scelto di partire da qui per valorizzarne la sua bellezza e per far conoscere a tutti questo parco che per troppo tempo è rimasto inaccessibile alla comunità.

La Villa: il Parco Santacroce Altieri (cartello posizionato fuori da Villa Altieri)

Casina di Caccia (all’interno di Villa Altieri)

La fontana (all’interno di Villa Altieri)

Giardino all’italiana (all’interno di Villa Altieri)

Grande Tasso (all’interno di Villa Altieri)

Il Castagno (all’interno di Villa Altieri)

Altri punti:

Piazza Umberto I

Fontana delle Picche

Chiesa di Sant’Anna

Palazzo del Governatore e le carceri

Olmate

Convento di Sant’Antonio Abate

Chiesa di San Giorgio Martire

Lavatoio

Fontana Vecchia

La Via Clodia

Casa Maestre Pie Venerini

Casa della Comunità

Oltre a questa segnaletica saranno realizzate anche 2 tabelle con la mappa di Oriolo Romano e il QR code che manda al software per la Realtà Aumentata. Le mappe saranno posizionate in luoghi utili a facilitare l’arrivo dei turisti.