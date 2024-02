Oriolo sceglie la segnaletica turistica Interattiva di Skylab Studios

Un altro splendido comune del Lazio si aggiunge a tanti altri della stessa Regione e agli oltre 180 a livello nazionale che hanno scelto di adottare le soluzioni innovative made in Skylab Studios per promuovere il proprio patrimonio culturale e artistico. Ad accogliere l’innovazione questa volta è stato Oriolo Romano, in provincia di Viterbo, che molto presto potrà presentare al pubblico la sua nuova Segnaletica Turistica Interattiva, uno strumento che ormai da oltre 10 anni guida i turisti alla scoperta delle città e dei borghi italiani (e non solo) grazie ai suoi molteplici servizi e contenuti multimediali.

La Segnaletica Interattiva scelta da Oriolo Romano è in grado di fornire informazioni 24 ore su 24, spiegare la storia e le curiosità di ben 18 punti di interesse del borgo in lingua italiana e in lingua inglese integrandosi perfettamente con il contesto urbano e naturalistico in cui è inserita. Grazie ai Qr Code presenti su ciascun pannello, e semplicemente inquadrandoli tramite la fotocamera del proprio smartphone, si potrà accedere ad una serie di servizi pensati appositamente per Oriolo Romano e per i suoi visitatori.

Fra questi, di particolare importanza sono quelli dedicati ai turisti affetti da disabilità, fondamentali per migliorare l’accessibilità di qualsiasi luogo e regalare un’esperienza culturale fruibile da chiunque. Saranno disponibili infatti Videoguide in Lingua Italiana dei Segni (LIS) per sordi, audioguide multilingua per ipo e non vedenti e anche alcuni virtual tour, strumenti all’avanguardia che ogni giorno abbattono quelle barriere architettoniche che spesso impediscono alle persone con disabilità motorie di godere a pieno di un’esperienza culturale-museale.

Il borgo di Oriolo Romano verrà raccontato come mai prima d’ora. A rendere tutto il progetto ancor più coinvolgente e inclusivo anche una mascotte animata in realtà aumentata, ideata dall’Amministrazione Comunale e disegnata dall’illustratrice Silvia Amantini. Un simpatico pellicano di nome Gaspare, animale simbolo di Oriolo Romano presente anche sul suo stemma, che guiderà i bambini alla scoperta di Villa Altieri raccontandone dettagli e curiosità con un linguaggio semplice e chiaro, e quindi accessibile a tutti. Una soluzione che avvicina la cultura ai piccoli turisti, che potranno quindi divertirsi durante la gita nel borgo con la propria famiglia.

“Grazie ad Oriolo Romano tagliamo il traguardo dei 180 comuni italiani che hanno scelto le nostre soluzioni innovative. – afferma Leonardo Tosoni, Art Director e Founder di Skylab Studios – Un risultato incredibile, ben oltre le nostre previsioni, che ci porta sempre già ad essere l’azienda leader in assoluto in Italia nella creazione di segnaletica turistica interattiva. Un viaggio partito dalla nostra Tarquinia e che ogni giorno ci porta in giro per l’Italia tra i luoghi e i monumenti più belli dello Stivale. Oriolo è decisamente uno di questi, con un patrimonio nascosto molto prestigioso che grazie proprio alla segnaletica prenderà vita aprendo le sue porte ai turisti provenienti da tutta Italia e non solo”.

L’interessante percorso di Segnaletica Turistica Interattiva scelto da Oriolo Romano comprenderà diverse tappe fra cui ad esempio Villa Santa Croce Altieri, la Casina di Caccia, la Via Clodia e la Chiesa di Sant’Anna. Preparatevi quindi a conoscere tutte le meraviglie architettoniche, artistiche e culturali di Oriolo Romano, perché presto potrete farlo in un modo del tutto innovativo e sfruttando le tecnologie più all’avanguardia sul mercato.