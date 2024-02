Katia Astarita domani a Rai Isoradio

Katia Astarita, artista italiana conosciuta in tutto il mondo per collaborazioni con artisti del calibro di Toquinho, sarà la protagonista della nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano e iberico condotto da Pamela D’Amico. Appuntamento nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).

Pamela D’Amico intervista la cantante, che vanta anche un passato da attrice teatrale. Dall’incontro con il musicista e compositore Maurizio Fabrizio (autore di oltre 700 brani e vincitore di tre Festival di Sanremo) è nata una proficua collaborazione musicale, oltre che nella vita. A partire da “Rosa”, che è diventato il tema portante di un docufilm sulle adozioni illegali dei bimbi guatemaltechi, “Bebè Discount” di Tiziana Gagnor. Nel 2011 è stato pubblicato “Bella la Vita”, un album nel quale Maurizio Fabrizio e Katia Astarita interpretano sette fra i suoi brani più famosi, tra i quali “I migliori anni della nostra vita”, “Almeno tu nell’universo” e “Acquarello”. L’artista ha collaborato anche con Michele Zarrillo, Mango, Angelo Branduardi e Toquinho, per cui ha scritto “Cancion Perdida”.