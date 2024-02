Grazie all’Italia dei Diritti ripulito il parco Volusia a Roma e installati nuovi cestini per i rifiuti

Quasi un mese fà il movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro aveva segnalato la presenza di rifiuti a terra e la carenza dei cestini gettacarte all’interno del parco Volusia nel XV Municipio di Roma, adesso l’area è stata ripulita e sono stati installati tre nuovi cestini per i rifiuti

Roma 07 febbraio 2024: Dopo la segnalazione da parte del movimento Italia dei Diritti relativa ai rifiuti in terra nel parco Volusia nel XV Municipio di Roma e la carenza dei cestini gettacarte, finalmente qualcosa si è mosso così come ci spiega il Segretario Provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna dell’IdD Carlo Spinelli:” Era il 10 gennaio di quest’anno quando, grazie alla segnalazione della responsabile per il XV Municipio di Roma del nostro movimento Chiara Granello, abbiamo denunciato sporcizia e carenza di cestini gettacarte all’interno del parco Volusia nei pressi del complesso scolastico. Ebbene, grazie anche alle nostre Pec indirizzate agli Enti interessati, finalmente ci è giunta notizia da parte dell’Assessore all’Ambiente del XV Marcello Ribera, che l’area è stata pulita e che sono stati installati anche tre cestini gettacarte. Un’altra segnalazione da parte dell’Italia dei Diritti quindi andata a buon fine, adesso starà ai frequentatori del parco comportarsi in maniera civile e usare i cestini per liberarsi dei rifiuti. Ringrazio l’Assessore Ribera – conclude Spinelli – per aver raccolto la nostra segnalazione e per essersi prodigato affinché il problema sollevato venisse risolto”.