Università Agraria, appuntamento imperdibile il 30 novembre

L’Università Agraria di Canale Monterano ha acquisito gratuitamente l’archivio dell’avvocato demanialista Stanislao Aureli (1848-1915), attivo in tutta Italia dal 1875 al 1915. La documentazione è di importanza fondamentale per gli studiosi e gli operatori del settore degli usi civici e dei domini collettivi. Questo Ente ha assunto la responsabilità della conservazione del fondo e l’impegno di facilitare la fruizione dell’archivio a tutti coloro, fra studiosi e professionisti, che abbiano interesse alla sua consultazione.

Il 30 novembre, in occasione dell’anniversario della nascita (30.11.1848) dell’illustre giurista, l’Università Agraria desidera ringraziare i discendenti di Stanislao Aureli per aver permesso l’acquisizione a titolo gratuito dell’importante fondo archivistico, che è una fonte preziosa di conoscenza dei demani civici di molti comuni italiani in un’epoca, quale quella nella quale Stanislao Aureli fu attivo (1871-1915), in cui tali demani ricevevano la loro maggiore sistemazione.

Per questo, il 30 novembre alle 11 nella sala consiliare dell’Ente, si svolgerà una piccola ma significativa cerimonia di presentazione del fondo Aureli e di ringraziamento ai familiari discendenti, anche a testimonianza dell’importanza culturale della presenza delle università e associazioni agrarie nei territori d’Italia.