Bankitalia, tassi mutui a 4,65%

Secondo i dati di Bankitalia, a settembre i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati al 4,65 per cento, dal 4,67% di agosto.

“Bene, è positivo che i tassi sui mutui scendano rispetto al record di agosto quando il Taeg aveva toccato il 4,67%, ma si tratta di un calo per ora impercettibile, -0,2 punti percentuali e inoltre già a luglio si era verificata una riduzione poi subito sconfessata il mese dopo. Insomma, per ora si tratta di dati altalenanti. Se invece, visto che la Bce pare aver interrotto i suoi continui rialzi dei tassi di riferimento, si tratterà dell’inizio di percorso virtuoso in discesa, allora finalmente ci sarà un po’ di respiro per chi ha contratto un mutuo a tasso variabile. Lo scopriremo nei prossimi mesi” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Quello che per ora è certo, però, è la pessima notizia che la politica restrittiva della Bce, per quanto fatta per il giusto obiettivo di cercare di contenere l’inflazione, continua ad avere un pessimo effetto sulla caduta dei prestiti al settore privato che crollano del 3,6% nei dodici mesi, -0,9% i prestiti alle famiglie, con conseguenze negative sul Pil” conclude Dona.