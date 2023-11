Palazzo Valentini, omaggio musicale a padre Giovanni Minozzi

“Siamo felici di aver ospitato questa serata nella nostra aula Consiliare. Sono venticinque anni che l’impegno dell’associazione “Santa Barbara nel mondo” colleziona successi internazionali, portando all’attenzione dei cittadini temi sociali e culturali che vogliamo sostenere come istituzione provinciale e della Capitale. Quest’anno la figura importante di Giovanni Minozzi e il terremoto del centro Italia sono state il fulcro della serata ospitata a Roma dal nostro Ente che sostiene iniziative di solidarietà e vicinanza alle famiglie distrutte da eventi catastrofici come quello del 2016”.

Si è svolto a Palazzo Valentini, sede istituzionale della Città metropolitana di Roma, un omaggio musicale a padre Giovanni Minozzi, a cura del Coro Club Alpino Italiano di Roma. L’Associazione “Santa Barbara nel mondo” guidata da Pino Strinati e per la sezione di Roma Giampiero Guerrieri, ha voluto dedicare la serata anche al ricordo del sisma che ha colpito Amatrice e tutto il centro Italia. La serata patrocinata dalla Città metropolitana di Roma, per intraprendenza del Consigliere Mariano Angelucci, è stata trasmessa in diretta streaming sui canali dell’associazione.

Mariano Angelucci, Presidente Commissione bilancio CmRc