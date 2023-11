Libri, a Bracciano c’è “Il viaggio di Sara e Marco”

Storia Fantasiosa della Costituzione Italiana” è un racconto nel quale il lettore viene preso per mano dai due piccoli protagonisti e portato alla riscoperta di alcuni degli articoli fondamentali della carta costituzionale e dei momenti storici che ne hanno segnato la nascita. Sara e Marco sono due bambini, poco studiosi e poco attenti a ciò che li circonda, ma sul loro cammini incontrano personaggi surreali, grazie ai quali impareranno molto sul valore del lavoro, dell’istruzione, della pace e dell’inclusione. A fare da sfondo alle vicende storiche di cui Sara e Marco diventeranno a tratti spettatori e a tratti protagonisti, saranno alcuni luoghi simboli di Bracciano, dall’edificio Tittoni, che ospita la scuola primaria, a piazza IV NOVEMBRE, fino all’aula consiliare. E’ un racconto pensato per i bambini e gli adulti, che avranno voglia di rileggere la Costituzione in una forma leggera e innovativa, magari seduti accanto ad un figlio, un nipote o un piccolo amico.