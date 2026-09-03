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CONTAMINAZIONI – SGUARDI D’OMBRA E DI LUCE

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Comunicato stampa

Due serate diverse, unite dallo stesso filo: arte, emozione e solidarietà.

11 settembre – ore 18:30
Da Dea a Donna
Un viaggio tra danza e poesia, accompagnato da apericena.

13 settembre – ore 19:00
Sguardi d’Ombra e di Luce
Una serata di teatro e parole, con aperitivo di benvenuto.

L’offerta minima complessiva è di 25,00 € e comprende entrambe le serate.

È necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:
WhatsApp 352 29 84 303
Email retelia.libereinsieme@gmail.com

Per il pagamento tramite bonifico:
Intestatario: Rete LIA – Associazioni di Donne
IBAN: IT91H0832738941000000003580
Causale: Offerta per Fondo in occasione di Contaminazioni

Ci farà molto piacere condividere con voi questi due momenti e trasformare ancora una volta la partecipazione in un aiuto concreto.

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