CONTAMINAZIONI – SGUARDI D’OMBRA E DI LUCE

Comunicato stampa
Due serate diverse, unite dallo stesso filo: arte, emozione e solidarietà.
11 settembre – ore 18:30
Da Dea a Donna
Un viaggio tra danza e poesia, accompagnato da apericena.
13 settembre – ore 19:00
Sguardi d’Ombra e di Luce
Una serata di teatro e parole, con aperitivo di benvenuto.
L’offerta minima complessiva è di 25,00 € e comprende entrambe le serate.
È necessaria la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni:
WhatsApp 352 29 84 303
Email retelia.libereinsieme@gmail.com
Per il pagamento tramite bonifico:
Intestatario: Rete LIA – Associazioni di Donne
IBAN: IT91H0832738941000000003580
Causale: Offerta per Fondo in occasione di Contaminazioni
Ci farà molto piacere condividere con voi questi due momenti e trasformare ancora una volta la partecipazione in un aiuto concreto.