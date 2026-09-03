MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “SGUARDI PERIFERICI”, DA STASERA AL 6 SETTEMBRE A LABARO SPETTACOLI TEATRALI, ARTE E INTRATTENIMENTO”

Comunicato stampa

“Prende il via stasera, 3 settembre, Sguardi Periferici, la rassegna culturale che porta a Labaro spettacoli teatrali, incontri e laboratori per bambini e famiglie.

Per quattro giorni, all’Anfiteatro Galline Bianche – Via delle Galline Bianche 105, tanti gli appuntamenti sotto la direzione artistica di Gino Auriuso.

Promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alle Periferie, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, la manifestazione è realizzata dall’Associazione Culturale Artenova. Come ricordato dall’Assessore capitolino Pino Battaglia, che ringraziamo, “La cultura è parte della cura dei quartieri”, per questo Sguardi Periferici è una nuova opportunità per Labaro e per tutto il territorio.

Sin dal nostro insediamento abbiamo ricostruito un piano culturale territoriale che fosse in grado di portare l’arte e l’intrattenimento sotto casa, nelle strade e nelle piazze dei nostri quartieri, da quelli più centrali alle periferie. Sguardi Periferici, fa proprio questo, avvicina la cultura alle persone, dando spazio alle tante romane e ai tanti romani che vorranno partecipare a numerosi eventi gratuiti. Per informazioni, 392 9140108 – compagniartenova@gmail.com.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Cultura e alla Scuola, Tatiana Marchisio.