Entra in funzione la videosorveglianza al Borgo di Ceri

Comunicato stampa

Il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alla Polizia Locale Riccardo Ferri: “Videocamera che si andrà ad inserire nel sistema di videosorveglianza comunale già attivo”

“Si sono ultimate nei giorni scorsi le attività di installazione e attivazione della telecamera di videosorveglianza del Borgo di Ceri. Un piccolo ma importante deterrente contro possibili atti predatori, uno strumento per aumentare la sicurezza di residenti e visitatori del Borgo”. Ad annunciarlo è Riccardo Ferri, Vicesindaco e Assessore alla Polizia del Comune di Cerveteri.

“L’entrata in funzione della videosorveglianza nel Borgo di Ceri era un impegno che avevamo preso con gli abitanti di questa Frazione – ha aggiunto il Vicesindaco Riccardo Ferri – questa nuova telecamera si andrà ad inserire nel sistema di video sorveglianza comunale già attivo. In caso di necessità, le immagini saranno visionate direttamente dalla nostra Polizia Locale e ove richiesto saranno chiaramente a disposizione di tutte le Forze dell’Ordine”.

“Un piccolo ma importante segnale l’installazione della telecamera a Ceri – conclude Ferri – un piccolo Borgo ricco di storia e tradizione, anche importante meta turistica, dove insistono un Santuario e diverse attività commerciali e ricettive, che spero ora possa sentirsi un po più tutelato e sicuro”.