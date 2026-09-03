HomeSocietà

Entra in funzione la videosorveglianza al Borgo di Ceri

0
69

Comunicato stampa

Il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alla Polizia Locale Riccardo Ferri: “Videocamera che si andrà ad inserire nel sistema di videosorveglianza comunale già attivo”

 Si sono ultimate nei giorni scorsi le attività di installazione e attivazione della telecamera di videosorveglianza del Borgo di Ceri. Un piccolo ma importante deterrente contro possibili atti predatori, uno strumento per aumentare la sicurezza di residenti e visitatori del Borgo”. Ad annunciarlo è Riccardo Ferri, Vicesindaco e Assessore alla Polizia del Comune di Cerveteri.

L’entrata in funzione della videosorveglianza nel Borgo di Ceri era un impegno che avevamo preso con gli abitanti di questa Frazione – ha aggiunto il Vicesindaco Riccardo Ferri – questa nuova telecamera si andrà ad inserire nel sistema di video sorveglianza comunale già attivo. In caso di necessità, le immagini saranno visionate direttamente dalla nostra Polizia Locale e ove richiesto saranno chiaramente a disposizione di tutte le Forze dell’Ordine”.

Un piccolo ma importante segnale l’installazione della telecamera a Ceri – conclude Ferri – un piccolo Borgo ricco di storia e tradizione, anche importante meta turistica, dove insistono un Santuario e diverse attività commerciali e ricettive, che spero ora possa sentirsi un po più tutelato e sicuro”.

Articolo precedente
Una serata di musica live in ricordo di Bricchio Frosi, venerdì 4 settembre all’Etruria Village di Campo di Mare
Articolo successivo
MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “SGUARDI PERIFERICI”, DA STASERA AL 6 SETTEMBRE A LABARO SPETTACOLI TEATRALI, ARTE E INTRATTENIMENTO”

Ultimi articoli

Eventi

MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “SGUARDI PERIFERICI”, DA STASERA AL 6 SETTEMBRE A LABARO SPETTACOLI TEATRALI, ARTE E INTRATTENIMENTO”

Eventi

Una serata di musica live in ricordo di Bricchio Frosi, venerdì 4 settembre all’Etruria Village di Campo di Mare

Politica

Le sindache e i sindaci del Lazio contro la propaganda di Rocca sulla sanità 

Territorio

Caldo afoso? Per fortuna che c’è il lago

Politica

Trevignano sceglie la coprogettazione: un nuovo modello di amministrazione condivisa

Carica altri