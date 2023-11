Ladispoli, l’alberghiero raccoglie i frutti (del successo)

Pacta sunt servanda, dicevano i Latini e, come promesso, dopo il primo posto dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli nella finale del Concorso “Buono. È BIO!”, vinta il 27 maggio scorso da Manuel Orsini (ora diplomato), questa mattina sono arrivati nei Laboratori di via Federici i prodotti alimentari del Premio: “Siamo particolarmente felici di questo riconoscimento che dà visibilità ad una vittoria meritatissima. – ha sottolineato il Prof. Filippo Gennaretti, Docente di Enogastronomia e “trainer” dello studente vincitore – Il nostro Manuel della 5^ Pasticceria, dopo gli Esami di Stato, ha già cominciato a lavorare e sta dunque mettendo in pratica quanto ha appreso nel suo corso di studi. L’Istituto Alberghiero è una scuola straordinaria che prepara nel migliore dei modi gli allievi ad affrontare le sfide del mondo delle professioni. Ma c’è di più. – ha aggiunto il Prof. Gennaretti – Il focus dell’iniziativa era puntato stavolta sulla sostenibilità alimentare, sulla qualità delle materie prime e sulla stagionalità dei prodotti, con un occhio rivolto anche alla tradizione e alla storia locale: la sintesi perfetta di un intero programma didattico che Manuel ha saputo interpretare con eccezionale creatività. E i risultati non si sono fatti attendere: il piatto di Manuel, “Pappardella core de Roma”, ha convinto la Giuria del Concorso che ha immediatamente decretato la vittoria. Ancora complimenti e un grazie speciale a Manuel da parte degli studenti che lavoreranno nel Laboratorio di Cucina anche con i prodotti recapitati questa mattina da parte del Team organizzatore del Concorso”.