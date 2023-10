Ana Karina Rossi a “Pamela viaggia in latin”

Ana Karina Rossi, una delle cantanti più riconosciute sulla scena del tango internazionale, sarà la protagonista della nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano condotto da Pamela D’Amico. Appuntamento nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 ottobre, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).

Pamela D’Amico ha intervistato in esclusiva l’artista uruguaiana, che ha collaborato artisticamente con il poeta Horacio Ferrer – ideatore con Piazzolla dell’opera “María de Buenos Aires” – per dieci anni consecutivi.

Proprio insieme a Ferrer, Ana Karina Rossi ha registrato l’album “Tango y Gotan”, presentando in prima assoluta quattro canzoni del prestigioso poeta e cantando classici in duetto come “Balada para un loco” e “Chiquilin de Bachin”. Insieme hanno eseguito numerosi concerti in Europa, Argentina e Uruguay. Nel 2013, Ferrer ha scelto Ana Karina per interpretare il primo ruolo della sua ultima opera “Dandy” presentata in anteprima al Teatro dell’Opera di Montevideo. Si è esibita di recente a Roma in uno spettacolo di Tango organizzato da Silvia Irrazabal con super ospite Laura Escalada, moglie del maestro Astor Piazzolla.