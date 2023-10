Bracciano, nasce “Lia Libere associazioni del territorio”

Nasce presso lo Sportello Centro Donna di Bracciano la Rete “Lia Libere associazioni del territorio”. La Rete ha lo scopo di svolgere un lavoro comune per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne mediante azioni di sostegno culturale, sociale e di supporto. Promuovere inoltre la cultura della non violenza, del rispetto reciproco tra sessi e il superamento della mentalità patriarcale che è la principale causa dei femminicidi.

La realizzazione della Rete è avvenuta per volontà delle principali Associazioni del Territorio convinte che solo l’unione tra le forze possa essere utile al superamento della cultura misogina diffusa in Italia , dove esiste purtroppo il triste primato della soppressione fisica delle donne denominata appunto femminicidio.

Ogni Associazione continuerà comunque a svolgere un suo programma per rafforzare le iniziative a favore di tutte le donne, proponendo in determinati periodi interventi comuni e mirati come il recente Flash Mob realizzato durante l’evento Notte Donna a cura dall’Assocommercianti di Bracciano. Attualmente sta progettando ulteriori iniziative di sensibilizzazione da programmare nel mese di Novembre, mese dedicato al contrasto della violenza contro le donne.

Non solo contrasto alla violenza come obiettivo, ma il riconoscimento della parità di genere in tutti gli ambiti dal lavoro alla cultura in un ottica di valorizzazione del mondo femminile.

Fanno parte della Rete “Lia Libere associazioni del territorio”: Associazione di Donne Pandora onlus, Amore è Rispetto, Le Zucche Allegre, Camminare per unire, Il Mondo di Crimy, Anpi sezione di Bracciano, Assocommercianti di Bracciano, Il Teatro di Talia, Yim Wckf Asd difesa personale, Banca del Tempo Trova il Tempo