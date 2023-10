XV Municipio, riaperture nel parco di Vejo

“Dopo il successo delle Giornate Europee del Patrimonio che hanno visto una grande partecipazione di pubblico alle aperture straordinarie del Santuario di Portonaccio a Isola Farnese e della Tomba dei Leoni Ruggenti su Via Formellese, tornano tre nuove aperture straordinarie.

Nelle domeniche del 22 ottobre, 26 novembre e 17 dicembre, in concomitanza con le aperture del Santuario di Portonaccio, dalle 10.00 alle 12.00 sarà possibile visitare nuovamente la Tomba dei Leoni Ruggenti.

Tre nuovi appuntamenti possibili grazie alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale e alla Direzione Generale Musei con la collaborazione dell’Ente Regionale Parco di Veio, Corpo Italiano di San Lazzaro – Gruppo Civitas Romae e Municipio XV; una nuova occasione per scoprire le bellezze dell’immenso patrimonio naturalistico e culturale del Parco di Veio e del nostro territorio.

Vista la delicatezza della struttura, che vanta la celebre pittura di leoni e uccelli acquatici sulle pareti, l’accesso potrà avvenire in piccoli gruppi per un totale di 50 persone per ogni giornata. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo booking@csli-roma.eu, indicando il proprio recapito telefonico oppure inquadrando il QRcode al link http://archeologialazio.beniculturali.it/it/237/eventi/1573/parco-di-veio_-aperture-straordinarie-della-tomba-dei-leoni-ruggenti”.

Così in una nota l’Assessore alla Cultura del Municipio Roma XV, Tatiana Marchisio