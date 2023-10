Ladispoli e il basket

Con l’accordo tra Dinamo Ladispoli e Supernova Fiumicino, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale e dei funzionari dell’Ufficio Sport, il grande Basket sara’ a Ladispoli in modo organico, strutturato, continuativo: le partite del campionato campionato di Serie B Interregionale cui partecipa la Supernova saranno giocate al PalaSorbo.

Importanti realtà cestistiche provenienti dalla Sardegna, dall’Abruzzo, dalla Campania, dall’ Umbria e dal Molise, oltre ovviamente al Lazio stesso saranno così ospiti a Ladispoli; realtà che, inutile dirlo, con il loro seguito di appassionati, potrebbero realmente costituire volano commerciale per ristoratori, albergatori e più in generale per gli operatori commerciali tutti.