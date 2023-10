A proposito di alberi (abbattuti)…

Riceviamo e pubblichiamo – A seguito dell’ennesimo abbattimento di alberi secolari avvenuto nelle scorse settimane nel Comune di Trevignano Romano lungo la Settevene Palo, cittadini di quattro Comuni hanno deciso di costituire il Comitato “Salviamo gli alberi” allo scopo di fare ogni pressione civile possibile per evitare altri futuri tagli.

In particolare, hanno aderito cittadini dei Comuni di Trevignano Romano, Bracciano, Anguillara e Manziana ma è aperto ad altre adesioni.

Giovedì 5 ottobre una delegazione del Comitato è stata ricevuta dalla Sindaca di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi, dall’Assessore alla transizione ecologica, Alida Mantovani, dal Consigliere, Massimo Riti, dall’architetto Rita Consoli dell’ufficio Ambiente e da altri due Consiglieri dell’opposizione, Federica Montanucci e Viera Capitani. Durante l’incontro è stato preso l’impegno, da parte del Comune di Trevignano, di piantare nuovi alberi ed è stato spiegato che, per quelli recentemente abbattuti hanno dovuto rispettare un’ordinanza di Città Metropolitana.

E’ stato chiesto, da parte del Comitato “Salviamo gli alberi”, di essere informati, nei tempi dovuti, qualora ci fossero altre direttive in merito all’abbattimento di alberi ma di procedere solo come estrema ratio, vagliando prima ogni possibilità volta alla conservazione, come ad esempio nuove tecniche di salvaguardia delle radici dei pini (o alberi ad alto fusto) in caso di rifacimento del manto stradale. Infine, è stato anche chiesto di organizzare un incontro con il Consorzio del Lago, l’Università Agraria, il Parco e i Comuni di Trevignano, Bracciano, Anguillara e Manziana allo scopo di lavorare, in modo congiunto e cooperativo, ad un Regolamento del Verde.

Durante l’incontro, altri cittadini del Comitato, hanno animato la piazza del Comune di Trevignano con istallazioni artistiche e disegni giapponesi sul tema della difesa degli alberi oltre a distribuire volantini in cui si invita la cittadinanza a segnalare eventuali abbattimenti.

Comitato Salviamo gli Alberi