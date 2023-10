La diciottesima edizione di NATO CA2X2

L’evento internazionale NATO CA2X2 Forum 2023 si è svolto a Roma, nella sua diciottesima edizione, in data 3, 4, 5 ottobre 2023.

Organizzato annualmente dal centro di eccellenza NATO Modelling & Simulation, l’evento alquanto riuscito, si è posto come obiettivo l’incontro tra il mondo militare, l’industria e l’accademia per discutere e analizzare tutti i temi riguardanti il mondo del Modelling & Simulation, del Wargaming, della Sperimentazione e così via.

Fabaris S.p.A. azienda del Gruppo S3K, sulla base di una ormai storica collaborazione con il NATO M&S COE, dove ha potuto implementare negli anni piattaforme e scenari digitalizzati, ha partecipato al Forum con un proprio stand, con l’illustrazione dei progetti.

In particolare la Fabaris S.p.A. società 100% S3K, è l’unica azienda italiana che sa utilizzare il sistema di simulazione constructive JTLS in Italia impiegato nella NATO per condurre esercitazioni a livello operativo.

E’ stato possibile incontrare gli esperti e discutere con loro delle soluzioni adottate in tale contesto e delle novità frutto di un lavoro di partnership strategiche per creare sistemi e tecnologie sempre all’avanguardia.