Città metropolitana e il convegno “Progettare e gestire carriere e luoghi di lavoro sensibili”

Iniziato a Villa Altieri, il convegno “Sensitive Career Management & Sensitive Workplace Design – Progettare e gestire carriere e luoghi di lavoro sensibili”. Due giorni di lavoro, in presenza e in live streaming, in cui si affronteranno due macro temi legati alla progettazione degli ambienti di lavoro e alla gestione delle carriere in funzione di ragazzi e adulti altamente sensibili. Dopo l’esperienza di E-motion, con cui Città metropolitana, in partnership con l’Università WSEI di Lublino, ha posto le basi per nuovi modelli di educazione e formazione per l’inclusione di bambini e ragazzi altamente sensibili, la fase successiva del progetto pone l’accento sulle fasi di formazione, integrazione e orientamento al lavoro delle persone High-Sensitive.

“È un primo, fondamentale momento di riflessione, assieme all’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Roma e Provincia, su cui si intersecano molte direttrici della nostra azione. In primis le competenze del nostro Ente in materia di formazione, politiche attive e di edilizia scolastica, così come i tanti progetti legati alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana, che vedono nei Piani Urbani Integrati, grazie alle risorse PNRR, la grande opportunità di rilancio. Un’occasione in cui siamo riusciti a passare da Ente essenzialmente concentrato sulle scarse risorse da destinare alla manutenzione, a un Ente in grado di progettare spazi e opportunità di miglioramento concreto della qualità della vita dei cittadini, iniziando a riallineare e risolvere le grandi disparità finora esistite tra Roma e il resto dei 120 Comuni dell’area metropolitana. È questo il momento di unire le forze di tutti gli attori in gioco per ripensare il volto dei nostri territori, riqualificando gli spazi, a partire da quelli pubblici, mettendo al centro sostenibilità, inclusività, accoglienza e attenzione alle esigenze di tutti. Con i PUI, ad esempio, riqualificheremo ben 60 impianti sportivi da destinare alla pratica sportiva, in una logica di accessibilità. Ci confronteremo sulle esperienze positive degli altri paesi europei che siano da modello per i nostri Comuni, tenendo al centro della progettazione e della sperimentazione architettonica l’innovazione, la psicologia umana, l’estetica come fonte di ispirazione per il benessere e la creatività”. Pierluigi Sanna,Vicesindaco Città metropolitana di Roma Capitale.