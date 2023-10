Sanzionato a Bari lo studente di 17 anni che il 29 settembre aveva sparato con una pistola ad aria compressa contro un docente all’interno della sua classe nell’istituto tecnico Romanazzi. Il giovane è stato sospeso per due settimane e avrà 5 in condotta per le prime cinque settimane del quadrimestre. Stesso provvedimento applicato a al compagno che aveva portato l’arma giocattolo in classe.