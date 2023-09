Xv municipio, Torquati e il lavoro di squadra

“Riaprire la palestra di una scuola, inagibile da anni, significa restituire agli alunni e alle insegnanti uno spazio prezioso. Significa restituire non solo un luogo fisico in cui fare sport ma anche uno spazio di crescita e di condivisione. Restituire quindi la dignità.

Quello della Scuola Ferrante Aporti al Fleming non è stato un semplice lavoro di riqualificazione ma un intervento complesso che ha visto l’intera ricostruzione del tetto della palestra e il rinnovamento degli ambienti interni ed esterni. Un grosso lavoro di squadra che per mesi ci ha visto prima di tutto impegnati nella sola risoluzione dei vecchi appalti. Una volta poi sbloccato e ripreso il progetto, per cui abbiamo dovuto richiedere un nuovo parere del Genio Civile, e per la sua complessità anche nuovi pareri della Soprintendenza, ci ha visto fare i conti con la difficoltà di reperimento delle materie prime e l’aumento dei costi dovuti alla crisi internazionale. Può sembrare assurdo ma quello che ogni giorno accade nel mondo inevitabilmente ricade anche sui grandi e piccoli comuni.

Non ci siamo mai fermati però e con pazienza e senza cercare alibi e fare polemiche siamo sempre andati avanti. E’ per questo che voglio ringraziare le Assessore ai Lavori Pubblici e alla Scuola, Luigia Chirizzi e Tatiana Marchisio, che con il nostro Ufficio Tecnico hanno lavorato a lungo in ogni fase dell’intervento, raggiungendo l’obiettivo grazie a un grande lavoro collettivo.

Grazie anche alle famiglie che in questi due anni scarsi hanno atteso pazientemente riponendo fiducia nel nostro lavoro”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.