XV municipio, via Pareto potrebbe riaprire il 30

“Come comunicato da Acea, a causa di un importante guasto alla condotta idrica principale, da questa mattina Via Pareto – strada di collegamento tra Via Cassia Antica e Via Cassia Nuova – è chiusa al traffico. Le squadre di Acea hanno individuato il danno e sono già a lavoro lungo tutto il tratto, intervento che per la sua complessità richiederà alcuni giorni di lavoro.

Salvo imprevisti la strada, che al momento resta chiusa con transito autorizzato ai soli residenti e mezzi di soccorso, potrebbe essere riaperta nella giornata di sabato 30 settembre.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Luigia Chirizzi