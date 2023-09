Città Metropolitana, obiettivo-scuole

“E’ in gran parte dedicata ad interventi sulle scuole superiori la variazione oggi approvata in Consiglio metropolitano. Abbiamo reperito fondi, tra gli altri, anche per i lavori al complesso del “Caravillani”, per la biblioteca del liceo “Augusto” e per i marciapiedi dell’istituto “Sereni”, tutti interventi attesi da tempo”, così la Delegata al Bilancio della Città Metropolitana di Roma Capitale, Cristina Michetelli. “Con riferimento proprio al tecnico agrario “Sereni”, a fronte dei gravi fatti che lo hanno visto teatro di un feroce raid notturno che ha portato alla morte con sofferenza due animali e dopo l’intervento diretto del Sindaco Roberto Gualtieri e del delegato all’Edilizia Scolastica Daniele Parrucci, abbiamo reperito immediatamente le risorse per l’istallazione di un sistema di videosorveglianza per garantire a tutti maggiore sicurezza. Un lavoro di equipe, con la Ragioneria Generale e tutti gli Uffici, per migliorare sempre piu’ e rendere più sicure le nostre scuole”. Cosi conclude Michetelli.