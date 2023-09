Città Metropolitana e la riqualificazione sulla Tiburtina

“Oggi, con il voto favorevole dell’ Aula Fregosi, la Città Metropolitana di Roma Capitale avvia il processo di riqualificazione del complesso situato sulla Tiburtina, sede del vecchio istituto tecnico Lagrange, abbandonato da decenni”, così la Consigliera Delegata al Patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale, Cristina Michetelli. “Il degrado di quell’area era una ferita per quel quadrante. A breve inizieranno i lavori di ristrutturazione della struttura maggiore e dei magazzini adiacenti ed il prossimo anno cominceranno le attivita’ di due ITS, quello del Turismo e il Rosellini, l’ istituto di cinematografia, che usufruira’ anche della creazione di due teatri di posa. Un plesso che diventerà un polo di studio e di creatività per gli studenti dopo il diploma e che porterà alla rigenerazione di un plesso che i cittadini attendevano da anni”.