Promuoviamo l’estate Beltur – Lakes of Rome

Riceviamo e pubblichiamo – L’estate è alle porte e sui canali della DMO BELTUR – Lakes of Rome stiamo lavorando per far crescere la visibilità del nostro territorio e delle attività che tutti voi proponete durante la stagione estiva. La valorizzazione del nostro territorio come destinazione unica e al tempo stesso capace di esprimere le caratteristiche di ciascun comune e/o attrazione è il frutto di un percorso di lavoro condiviso che richiede l’entusiasmo e la collaborazione di tutti: partner istituzionali e operatori.

Per questo vi invitiamo ad animare insieme a noi la comunicazione #lakesofrome #estateailaghi. A partire dal 21 giugno: usate questi hashtag (entrambi!) nei post

che volete che la DMO rilanci. Questi hahstag vanno usati ogni volta che proponete sui vostri canali dei post con cui promuovete attività o eventi che si svolgono sul nostro territorio in estate, così che possiamo rilanciarvi. Ricordatevi di taggare @Beltur – Lakes of Rome [2] su Facebook.

Rilanciate i post con titolo “Cosa fai nel Weekend?” dalla pagina Visit Beltur – Lakes of Rome: ogni weekend promuoviamo ciascuno dei nostri borghi. Dateci comunicazione tempestiva di iniziative speciali che state organizzando per l’estate su cui pensate che la DMO possa aiutare nella promozione, attraverso i canali web e social. Scrivete a

comunicazione@dmobeltur.it [4]

E se ancora non lo avete fatto seguite e invitate a seguire @Beltur – Lakes of Rome su Facebook (a breve saremo anche su Instagram).

La DMO Beltur – Lakes of Rome