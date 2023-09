Ladispoli, il 16 c’è “L’orto del vicino”

Una festa di sapori, colori e profumi del territorio, tra giochi, divulgazione, storia dei prodotti locali, degustazioni, musica e “fontane danzanti”. Tutto questo è “L’orto del vicino”, organizzato da Pro Loco Ladispoli e UNPLI Lazio e patrocinato da Comune di Ladispoli, Regione Lazio, ARSIAL e Assessorati all’Agricoltura e al Turismo del Comune di Ladispoli, che si terrà il 16 settembre in piazza Rossellini.

Dalle 9:00 alle 23:00 vendita continua dei prodotti locali in contemporanea ad attività e giochi organizzati dalla Pro Loco come “Pesalo Tu” e “Assaggi al volo”. Alle 9:00 e alle 16:00 “Camminata alla scoperta di Ladispoli”, alle 11:00 la musica del “Duo Folk” con Stefano Indino e alle 12:00 la degustazione “L’orto ai fornelli” e l’apertura degli stand gastronomici.

Durante il pomeriggio, alle 16:00, per i più piccoli, ci sarà un viaggio nel tempo e nel gusto con “La merenda di una volta”. Alle 17:00 Giuseppe Nocca, storico e agronomo, ripercorrerà la storia e le caratteristiche nei prodotti delle nostre terre, alle 18:00 il concerto della Banda “La Ferrosa”. Alle 21:00 concerto della tribute band di Rino Gaetano “Ci Mandarino” e alle 22:00 le “Fontane Danzanti”.