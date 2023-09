Treni, caos annunciato. A quando un servizio certo e sicuro?

Riceviamo e pubblichiamo – La linea fl3 sta subendo enormi disagi nel mese di settembre, l’orario estivo è terminato il 4 settembre e rimasto completo solo per una settimana in quanto da lunedì 11 sono iniziate le cancellazioni anche negli orari pendolari.

Non c’è stata alcuna comunicazione ne dagli altoparlanti nelle stazioni ne con avvisi cartacei affissi, lo abbiamo scoperto semplicemente andando in stazione, sono stati cancellati tutti i treni da e per Viterbo dalle ore 9:30 del mattino fino alle 13 creando enormi disagi a tutte le persone che viaggiano ad esempio per raggiungere gli ospedali, nonché studenti e lavoratori su turni che non viaggiano nelle fasce pendolari.

Non è stata data alcuna motivazione per queste cancellazioni, alcune sembrano terminare il 15 settembre altre fino ad ottobre.

Inoltre le scale mobili di valle Aurelia sono non funzionanti da mesi, nonostante siano state fatte numerose segnalazioni.

C’è un abbandono totale della linea.

L’agone nuovo, esprime solidarietà ai lavoratori, cittadini che devono affrontare difficoltà per raggiungere i posti di lavoro, subendo decurtazioni di salario e richiami per colpe di altri e richiamiamo gli Organi preposti ad una rapida soluzione dei problemi. Ricordiamoci che inizia anche la scuola.

I pendolari di Manziana, Bracciano, Anguillara