Il 29 settembre torna la Notte Europea dei Ricercatori

Ariccia, il 29 settembre 2023 torna la Notte Europea dei Ricercatori

Il 29 settembre 2023 tornerà ad Ariccia la Giornata della Notte Europea organizzata da Frascati Scienza. “Per l’occasione – sottolinea il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli- Palazzo Chigi si riempirà di giovani astrofili, di fiabe statistiche, di fumetti della collana del CNR, Comics&Science, del profumo del lievito madre e della fragranza del pane. Poter passeggiare tra le essenze arboree e l’Appia antica, addentrarsi esperienzialmente nei panni di identità negate o ignorate con il Museo dell’Empatia (anche in LIS). Scoprire come prepararsi al futuro partendo dalla demografia, passando per la sanità, l’economia, l’educazione, l’ecologia, il sociale senza tralasciare il digitale. Ringrazio sin da subito il presidente di Frascati Scienza Matteo Martini, i suoi collaboratori, ed il personale del Comune di Ariccia impegnato in questa meravigliosa iniziativa. Si tratta- conclude Staccoli- di un’occasione unica di inclusione, cultura, divertimento e bellezza. Vi aspettiamo numerosi all’evento del progetto LEAF, il 29 settembre 2023, dalle ore 09:30 alle ore 17:30, con intervallo dalle 13:30 alle 15:30 presso il Palazzo Ducale caro a Bernini ”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitate il sito https://www.frascatiscienza.it/notte-europea-dei-ricercatori-2023/ www.comune.ariccia.rm.it o contattate il numero 388.8908748.

L’ingresso e le attività sono gratuiti, a breve apriranno le prenotazioni.